Flyktingvågen till Malmö 2015 har blivit bok

Flyktingvågen under hösten 2015 var en historisk händelse, menar man på Stadsarkivet i Malmö. Sedan världskriget hade aldrig tidigare så många flyktingar sökt sig till Sverige. Alla med sin egen historia, som tonårige Hamid som gjorde ett självporträtt.

– Jag tog ner den från ett boende som Hamid varit på ett par veckor i Malmö. Teckningen satt ovanför hans säng, och nu finns den i vårt arkiv, säger Karin Sjöberg, arkivpedagog på Stadsarkivet.

Men också de flera tusen som tog emot flyktingarna har en minnesvärd historia och nu har hon i en bok sammanställt de flesta av det hundratal historier som hon fått in via intervjuer och inskickade berättelser.

Foto: Nizar Keblawi

Hon visar upp en inskickad stor tuschteckning med tre långa hår som flätats ihop. På baksidan finns förklaringen att konstnärinnan satte sig ner på Malmö centralstation med tre barn. Ingen kunde varandras språk.

– ”Till slut började de leka med mitt hår. Jag flätade ihop deras hår och vi skrattade”, läser Karin Sjöberg

Det var via Malmö som de flesta av de drygt hundratusen flyktingarna kom och här välkomnades de, till skillnad från på flera andra ställen i Europa. Här stod det på skyltar från Malmö Stad: ”Refugee? Welcome to Malmö!”

-Man var noga med att diskutera formuleringen och de signaler som detta skulle ge.

Foto: Nizar Keblawi

När Karin Sjöberg ska sammanfatta intrycken från de intervjuer hon gjort så är det först och främst att de som tog emot flyktingarna jobbade mycket hårt.

– En del är stolta och en del är besvikna över hur det gick sen, säger hon.

Anhöriga till flyktingarna som kom i slutet av andra världskriget i de vita bussarna besöker numera stadsarkivet för att söka sina rötter och på samma sätt menar Karin Sjöberg att berättelserna från hösten 2015 ska bevaras för framtida besök och släktforskning.

– Den kan bli framtida generationers bestseller, säger Karin Sjöberg och skrattar.