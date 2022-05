Kö till polisstationen när kunder vill anmäla Lomma trädgård

När SVT Nyheter Skåne besökte polisstationen i Lomma under tisdagen blev det snabbt kö. Alla kom med samma ärende – de ville polisanmäla företaget Lomma trädgård, som numera heter MSA Service Entreprenad Skötsel AB, för bedrägeriförsök.

Anledningen är att Lomma trädgård den senaste veckan skickat ut en större mängd kravbrev till tidigare kunder.

I kravbreven står det att kunderna blivit nekade rut-avdrag från Skatteverket och att de nu måste betala för det. Annars dras kunderna inför svensk domstol, står det.

– Vi anlitade dem för två år sen, och nu påstår de att vi är skyldiga dem 5 000 kronor. Men det är vi inte, vi har papper på allt, säger Kent Loth.

Polisanmälda för bedrägeri

Polisen gick under tisdagen ut med ett pressmeddelande om att ett stort antal personer polisanmält Lomma trädgård.

– Fakturorna avser betalning för arbete som har utförts och betalats för flera år sedan. I vissa fall kräver man betalt för rut-avdrag som man påstår inte kunnat göras, vilket enligt målsägandena inte stämmer, säger Evelina Olsson vid polisen i region Syd.

Bara under tisdagen kom sju polisanmälningar mot Lomma trädgård in till polisstationen i Lomma. Totalt har polisen i Skåne under maj månad fått närmare 30 polisanmälningar mot företaget.

Lägger på luren

Bolaget drivs av de bröder Fakhro som tidigare låg bakom Sularpsfarmen utanför Lund.

SVT Nyheter Skåne har sökt Lomma trädgård för en kommentar. När en av bröderna svarar i telefon presenterar han sig som ”Peter Nilsson”. Har får frågan hur han ser på att det är många som menar att kravbreven är ett försök till bedrägeri, men lägger på luren utan att svara.

SVT Nyheter Skåne har i flera reportage granskat bröderna Fakhros trädgårdsföretag som anklagats för att skicka falska fakturor och ta betalt för arbete som inte blivit gjorda. Dessutom vann de miljonupphandlingar i flera kommuner i Skåne med falska handlingar.