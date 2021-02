”Allvarlig men ovanlig” – läkare svarar på frågor om MIS-C

MIS-C står för ”multisystem inflammatory syndrome in children associated with covid-19”. Detta är ett tillstånd som kan drabba barn och unga som tidigare infekterats av coronaviruset covid-19.

Även personer som uppvisat få eller inga tecken vid covid-infektionen kan få MIS-C, som oftast uppträder efter en eller två månader.

Forskarna vet att tillståndet orsakas av att kroppens immunförsvar aktiveras vid infektionen av coronaviruset och börjar angripa den egna kroppen.