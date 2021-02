Dennis, 16, drabbades av ovanliga följdsjukdomen efter covid-19

Både 16-åriga Dennis Zawilo och mamman Monika Lis Zawilo smittades med covid-19 i mitten av december förra året. Men symptomen var milda och ingen i familjen behövde läggas in på sjukhus.

– Det var typ som en influensa, säger Dennis Zawilo.

Överraskningen blev desto större när Dennis Zawilo plötsligt sjuknade in på nytt i januari.

– Vi tänkte att nu är faran över men så blev det inte, säger Monika Lis Zawilo.

Utslag över kroppen

Hennes son fick bland annat hjärtsvikt, kräkningar, starka buksmärtor och utslag över delar av kroppen.

– Det var en mardröm att få, säger Dennis Zawilo.

Han lades in på en intensivvårdsavdelning i Malmö. Efter tio dagar kunde han skrivas ut från sjukvården, och har nu återvänt hem.

Ovanligt tillstånd

Den åkomma som Dennis Zawilo drabbats av förkortas MIS-C, som står för ”multisystem inflammatory syndrome in children associated with covid-19”. Tillståndet är inte särskilt vanligt – under coronapendamin har hittills ett hundratal barn i Sverige vårdats för detta.

Dennis Zawilo fick utslag till följd av MIS-C, eller som tillståndet heter: mulisystem inflammatory syndrome in children associated with covid-19. Foto: privat/Anders Eeg-Olofsson (SVT)

Forskarna vet att tillståndet orsakas av att kroppens immunförsvar aktiveras vid infektionen av coronaviruset. Det visar sig en till två månader efter smittillfället, då immunförsvaret börjar angripa den egna kroppen.

Behandlingen består bland annat av läkemedel som bromsar immunförsvaret samt stöd till de organ som sviktar.

– Det är först nu efter jag har bearbetat detta och förstått hur pass allvarligt det var, säger Monika Lis Zawilo.

Hör Dennis Zawilo i klippet ovan där han berättar om vad han sett fram emot mest.