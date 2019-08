Petters tåg stod stilla i timmar till följd av branden

Petter Lindahl skulle ta tåget hem till Lund 17.20, men efter bara 10 minuter tog resan slut, då lokföraren meddelade att han inte kunde köra vidare på grund av branden.

– Han var även tvungen att stänga av eltillförseln, vilket påverkade både tågets toaletter och klimatanläggning. Det blev rätt varmt efter ett tag, säger Petter Lindahl och fortsätter:

– Vatten delades ut, men det gavs inga besked om hur länge vi skulle bli stående.

Evakuerades från tåget

Efter mer än tre timmar fick resenärerna lämna tåget och vandra längs spåret till bussar som väntade. Petter valde dock att inte åka hem, utan reste istället tillbaka till Kristianstad.

– Jag har en kompis som bor där, så jag sover där. Jag börjar jobba tidigt i Kristianstad imorgon, så jag tänkte att det var bäst att sova i staden.

”All trafik inställd”

Enligt SJ har branden i Hässleholm orsakat branden stora störningar i tågtrafiken under resten av dagen.

– Inga tåg åker igenom eller in i Hässleholm. Branden är så pass nära spåren att all trafik är inställd. Vi har inte fått någon prognos från Trafikverket eftersom släckningsarbetet pågår fortfarande. Och då har vi beställt in ersättningsbussar och ser över just nu om vi kan leda om tågen. Men det är ett komplicerat arbete, säger Dan Olofsson, kommunikatör på SJ:s pressjour.