Anklagades för mord på sitt spädbarn – nu frias föräldrarna helt

Det var i november förra året som ett spädbarn från Kalmar dog under oklara omständigheter under en taxiresa, och barnets föräldrar misstänktes för dråp alternativt mord. Mamman hölls också häktad för brottet under en vecka. Hon släpptes visserligen – men brottsmisstankarna har kvarstått.

Nu, nästan ett år senare, har kammaråklagare Jeanette Boye lagt ner förundersökningen och avskrivit alla brottsmisstankar.

– Alla brottsmisstankar i detta fallet är avskriva, säger kammaråklagare Jeanette Boye till SVT.

Är det verkligen rimligt att det ska ta nära ett år innan det kommer till ett avslut i en så allvarlig brottsrubricering?

– Det är rättsläkare i Lund som undersökt det här barnet, och man har gjort flera undersökningar för att kunna göra en så noggran bedömning som möjligt, och omedelbart när jag fick utlåtandet från rättsmedicinska så kunde jag avskriva ärendet.

”Beklagligt lång tid”

Vad som gjorde att det i ett tidigare skede fanns misstankar om brott i samband med att barnet avled vill kammaråklagare Jeanette Boye svara på.

– Det är beklagligt att utredningen har tagit lång tid med hänsyn till familjen. Polis och åklagare har varit angelägna om att återkommande ha kontakt med rättsmedicinska i Lund för att påskynda det här utlåtandet

Vad har ni fått för svar där då

– Att man har behövt göra undersökningen noggrannare och att de behövt ha den här tiden för att komma fram till ett utlåtande, säger kammaråklagare Jeanette Boye.