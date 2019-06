Asllani gav VM-pengar till moderklubben – här tackar de unga för hjälpen

En av Sveriges mest meriterade fotbollsspelare, Kosovare Asllani, blev under pågående fotbolls-VM utsedd till matchens lirare i premiärmatchen mot Chile.

Den symboliska summan 2500 kronor blev priset som landslagsstjärnan bestämde sig för att skänka till Vimmerby IF. Det var i Vimmerby hon växte upp och i klubben hon började spela fotboll.

– Det handlar inte om summan utan mer om gesten. Det är roligt att bli uppmärksammad av en landslagsstjärna. Hon har betytt så mycket och är en viktig förebild, säger David Lindgren projektledare och barn och ungdomsansvarig i Vimmerby IF.

Spelat in hälsning till ”Kosse”

Som tack har barn och unga fotbollsspelare i Vimmerby spelat in en videohälsning till Kosovare Asllani. Den spelades in under en fotbollsskola i Vimmerby där runt 120 barn mellan 7 och 13 år var med.

Hur långt tror du Sverige går i fotbolls-VM?

– Framförallt så tror jag att ska de ha en chans att gå långt så är de beroende av Asllani. Lyckas hon så lyckas laget också, säger David Lindgren.