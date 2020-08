Polisen om Ölandsrånet: ”Inte säkert att rånarna lämnat Öland”

Natten mellan lördag och söndag rånades en livsmedelsbutik i Böda på norra Öland. Rånare utrustade med tillhyggen bröt sig in i ägarens bostad, som ligger i anslutning till butiken, och överrumplade ägaren med familj.

Med hjälp av hot och hot om våld blev de sedan insläppta i butiken där de kom över värdeföremål. Vilken typ av föremål det rör sig om och vilket värde de har vill polisen inte gå in på.

– Ingen i familjen ska ha blivit skadade, men de är så klart i chock, säger Robert Loeffel.

Flera personer sågs lämna den krockade bilen

Strax efter rånet inträffade en bilolycka utanför Borgholm och flera personer ses lämna fordonet. I bilen gjordes fynd som gör att polisen tror att den använts av rånarna, och man misstänker att flera personer är inblandade i rånet.

– Flera personer sågs lämna bilen, vilka vi nu eftersöker. Vi tror att de är skadade, efter vad vi hittat i bilen, säger Robert Loeffel.

Rånarna kan vara kvar på ön

En man och en kvinna greps i anslutning till Borgholm under söndagsförmiddagen och sitter nu anhållna misstänkt för medhjälp till grovt rån. Ingen av dem är hemmahörande i Kalmar län.

Under söndagen pågick en stor sökinsats på Ölandsbron där samtliga fordon kontrollerades i sökandet efter fler gärningsmän. Sökandet avbröts sent under söndagskvällen och kommer i nuläget inte starta igen.

– Det är ett väldigt allvarligt brott, och då måste vi göra denna typ av insatser. Vi gör fortfarande insatser, riktigt vad de består i kan vi inte berätta men vi har inte de kraftfulla aktiviteter som vi hade igår. Men det kan ändras väldigt snabbt. Det är inte säkert att de här rånarna har lämnat Öland, säger Robert Loeffel.