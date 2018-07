Räddningstjänsten i Oskarshamn klarar inte fler större bränder nu

Vid åttatiden på lördagskvällen började det brinna i puben Kråkan i Oskarshamn, vilket innebar en stor insats för räddningstjänsten.

Under söndagseftermiddagen, innan arbetet i Oskarshamn var avslutat, fick räddningstjänsten in ett nytt larm om en stor skogsbrand i Kristdala. Den spred sig snabbt och på tisdagsförmiddagen uppgav räddningstjänsten att de ännu inte hade branden under kontroll.

De båda händelserna har inneburit att personalen haft en ovanligt tuff situation och räddningstjänsten i Oskarshamn har fått hantera en bemanningsbrist.

– Vi klarar av att hantera branden i Kristdala och om det inträffar några mindre händelser. Skulle det däremot inträffa en större händelse skulle vi behöva hjälp från andra räddningstjänster, säger Jonas Neldemyr, räddningschefen i beredskap.

Ta hjälp av andra

Om det till exempel inträffar en till större skogsbrand under de närmste dagarna skulle de i första hand få hjälp av andra räddningstjänster i Kalmar län. Men räddningstjänsten skulle också kunna begära hjälp från andra räddningstjänster i landet via ett system som håller på att byggas upp.

– Vi har gått med i den här beredskapsgruppen ganska nyligen. I nuläget finns bland annat räddningstjänsterna i Göteborg, Malmö och Östergötland med. I framtiden kommer det bli en väldigt bra och stark resurs vid större händelser när alla kan hjälpas åt, säger Jonas Neldemyr.