Fyra fall av ny sjukdom i Sörmland – drabbar barn som haft covid

MIS-C står för Multisystem inflammatory syndrome in children associated with covid-19.

Det är en ovanlig men allvarlig hyperinflammation som dyker upp fyra–sex veckor efter covid-19 infektionen och symptomen är feber, hudutslag och röda ögon.

Sjukdomen påminner om Kawasakis sjukdom som framför allt drabbar barn under fem år. Men barnen som drabbas av MIS-C är oftast äldre och blir svårare sjuka.

Källa: Karolinska institutet