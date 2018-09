Oklart om M fortsätter regera med S i Strängnäs

Väljarna var trogna Moderaterna i Strängnäs, det blev klart när alla rösterna i kommunvalet är räknade. Partiet får fortsatt 17 av de 55 mandaten i fullmäktige. Detta trots att partiets beslut att lägga ner flera skolor i kommunen väckt missnöje – och lett till en folkomröstning.

– Det är ett kvitto på att tillräckligt många ser att det här var ett viktigt beslut, ett beslut som ger förutsättningar för en långsiktig agendenda för skolan, säger Jacob Högfeldt (M).

Majoritetspartnern Socialdemokraterna tappar från 14 till 12 mandat, men är forsatt näst största parti.

Inget besked om samarbetspartners

Men varken Jacob Högfeldt eller Monica Lindell Rylén (S) har ännu velat ge ett definitivt besked om de tänker fortsätta styra ihop.

– Vi kan konstatera att samarbetet med Socialdemokraterna fungerat under den gångna mandatperioden. Nu ska vi analysera det, och sen ska vi föra de samtal som krävs, sa Jacob Högfeldt sent under valnatten.

– Vi har inte tagit något sådant beslut ännu men med tanke på att det, som förra valet, krävs många partier för att bilda majoritet – utan SD – så är det ett tänkbart alternativ med fortsatt samarbete med Moderaterna. Men i vårt stora parti så äger inte jag den frågan själv, säger Monica Lindell Rylén.

Resultatet i folkomröstningen väntas dröja till på onsdag.