Brist på familjehem i Strängnäs: ”Det är akut just nu”

Under väntan på ett familjehem bor barnen i jourhem, som är till för att lösa akuta behov.

– Jag skulle säga att behovet av familjehem är akut just nu och så har det sett under en längre period, säger My Ivanov, familjesekreterare i Strängnäs kommun.

Allt större behov

I dag är ett sextiotal barn familjehemsplacerade i Strängnäs kommun och behovet av familjehem fortsätter att öka.

En utredning ska ta ungefär fyra till sex veckor, men många av barnen har väntat betydligt längre än så.

– De flesta som väntar har befunnit sig i ett jourhem ett par månader.

Det råder även brist på jour och kontaktfamiljer i kommunen även om läget inte riktigt är lika alarmerande.