Efter bokningshaveriet: Ingen app för antikroppstester

Förra veckan kunde stockholmarna börja boka antikroppstester för att se om man haft covid-19, helt gratis via Region Stockholm. Regionens app Alltid öppet som man skulle använda blev mycket snabbt överbelastad och sedan kom det fram att det fanns säkerhetsproblem, så appen stängde helt i helgen.

Nu har man gjort om systemet. För att boka antikroppstest går man via 1177.se, för att sedan klicka på en länk som leder till företaget Werlabs bokning. Där kan man välja på att ta tester på Stockholm Waterfront eller Kistamässan. För att få testet gratis måste man boka via 1177, inte Werlabs egen hemsida.

Under onsdagen var Werlabs-testerna enda alternativet för antikroppstester, om det kommer att tillkomma fler testningsplatser var dagen oklart. SVT inväntar svar från Karolinska Universitetslaboratoriet om de nya boknings- och testrutinerna för antikroppar.

Pågående sjukdom

För att boka test för pågående sjukdom fungerar det likadant som förra veckan, det vill säga man går först in via appen Alltid öppet där man får ett bokningsnummer. Sedan bokar man via 1177 och det går att välja på att få ett test för hemmabruk, mobil teststation eller andra särskilt avsatta plaster.