Färre personer skickar pengar till hemlandet: ”Man har inte ens till sig själv”

Inflation, krig och svag krona – ja, dagens ekonomiska läge försvårar det för de allra flesta invånare i landet. Flera Järvabor som SVT har pratat med berättar att de ökande matpriserna och låga lönerna gör det svårt att klara av månaden. Det har gjort att de flesta behövt omprioritera ekonomin när det gäller så kallade remitteringar, det vill säga pengar som skickas till utlandet.

– Man skickar mindre nu i och med att allt kostar mer, säger Afzal Qureshi, som jobbar vid tunnelbanespärren i Tensta.

1 miljard kronor per kvartal

2019 uppskattade Statistiska centralbyrån (SCB) att summan för remitteringar låg på tre till fyra miljarder kronor per år. Under 2022 ligger summan på 1 miljard kronor per kvartal och den är fortfarande inte klar.

– Att kronan har blivit svagare ser vi inte att det har fått någon effekt. De som skickar mest pengar kanske fortfarande är aktiva. Vi tittar bara på remitteringarna, alltså summan som skickas ut, och inte hur många personer som skickar, säger Joacim Bergman, statistiker på SCB.

Trots det så meddelar flera verksamheter i Järva, som hanterar penningöverföring till utlandet, att det är färre kunder idag.

I klippet hör vi hur det har gått för en av verksamheterna i Rinkeby.