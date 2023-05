Färre unga idrottar i orten – Pamela togs emot av öppna idrottsklubben

Varje torsdag träffas Pamela Clemente och andra tjejer från Järva i Husbys idrottshall. Det är föreningen ''Right by me'' som bjuder in både nyanlända och tjejer från utsatta områden till idrott.

Unga tjejer som de större idrottsföreningarna inte når ut till, enligt föreningen själva. Denna torsdagkväll är det fotboll på schemat. Just Pamela var själv en tjej som hade det svårt att komma in i en mer etablerad idrottsförening.

”Pågått under lång tid”

– Sedan jag kom till Sverige, när jag var 15 år, har jag försökt att komma in, men de tyckte inte att jag var tillräckligt bra.

– Hos Right by me är alla välkomna, man behöver inte vara duktig för att vara med, säger Pamela Clemente.

I bostadsområden där många har det tufft ekonomiskt idrottar färre barn och unga, jämfört med unga som kommer från resursstarkare områden.

– Det är väldigt tråkigt att det ser ut så här, och det är något som har pågått under en lång tid, säger Pamela Clemente.

Se i videon när Pamela och gruppen spelar fotboll och när hon resonerar om skillnaderna.