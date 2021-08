– Det känns fantastiskt! Det kommer mycket folk och alla är lite gladare nu, säger Patricia Valentova när hon serverar lunch på en nästan fullsatt uteservering.

Framtidstron är tillbaka

Krögaren Björn Eriksson fick själv rycka in som kock när all personal permitterades under pandemin. Nu behöver han i stället anställa fler.

