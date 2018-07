Reservdelar saknas till rulltrappor: Tillkallar krismöte

Två pendeltågsstationer i centrala Stockholm är sedan i fredags stängda på grund av trasiga rulltrappor. Stoppet, som även berör SJ:s resenärer, beror på en felande komponent i trappornas växellådor som har slitits och rostat.

Specialister på rulltrappor har flugits in till Sverige för att undersöka och åtgärda problemet, men nu visar det sig att det råder brist på reservdelarna som behövs för att laga trapporna.

– Det här är komplexa mekanismer och mekaniska aparater. Vi har under helgen felsökt flera trappor, och de reservdelar som det är fel på måste vi beställa från vår leverantör, säger Mattias Sjöström-Varg, presskommunikatör vid Trafikförvaltningen i Stockholm.

Men exakt vad som felar är fortfarande oklart, liksom hur snabbt reservdelar kan levereras.

Men, hur kommer det sig att ni inte har några reservdelar i Sverige?

– Det här är inte normalt problem, det här är delar som sätts ihop på en fabrik och skeppas över till Sverige. De här komponenterna ska egentligen hålla hela rulltrappans-livslängd. Så, trapporna var inte menade att drabbas av slitage, säger Mattias Sjöström-Varg.

Söker snabb lösning

När det gäller reservdelar säger David Molin, presskommunikatör vid Otis som levererat rulltrapporna, att bolaget har ett stort lager, men att han just nu inte kan svara på hur snabbt reservdelarna som eventuellt kan behövas i Stockholm kan leveras.

– Vi försöker hitta en snabb lösning på problemet, säger David Molin och tillägger att specialister från andra delar av Europa finns på plats och jobbar med att inspektera rulltrapporna för att se vad som behöver åtgärdas.

Krismöte under dagen

Än så länge finns det ingen prognos för när trapporna kan börja rulla igen. Men under dagen kommer det hållas ett krismöte med alla inblandade parter för att eventuellt få en prognos, säger trafikförvaltningen. Under helgen har MTR lett om trafiken och satt in extra vagnar på tunnelbanan.

– MTR har jobbat hårt under helgen för att få trafiken att rulla på. De har satt in extra trafik på röda linjen, och fler vagnar på blå och grön linje. Tvärbanan har kört med långa tåg istället för korta.

Det här har också drabbat SJ resenärer?

– Ja, de som skulle ha åkt pendeltåg vid Stockholm södra vidare till Stockholm city har istället hänvisats till tunnelbanan på Mariatorget. Och det här kommer att fortsätta tills Stockholm city har öppnat igen, säger Mattias Sjöström-Varg.