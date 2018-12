Terrormisstänkta visade intresse för flera centrala platser i Stockholm

En av de misstänkta, en 39-årig man, ska ha lagt ut särskilda bilder på sociala medier på olika platser i Stockholm både före och efter att man har köpt kemikalier. För att styrka åtalet har åklagaren beslagtagit bilder, skärmdumpar från 39-åringens mobiltelefon där han ska ha visat intresse för Stockholms Central, T-centralen i Stockholm, Mall of Scandinavia i Solna och Sveavägen/Kungsgatan. Och utöver platserna fanns det även en bild på ett barn, står det i stämningsansökan.

– Jag skulle kunna tolka det som att man genomfört någon spaning på platserna och samlat in foton och information på det sättet som de gjort. Det gjorde Akilov i sina förberedelser för terrordådet på Drottninggatan genom att dokumentera ett antal platser som var av intresse för honom, säger terrorforskaren Hans Brun.

Hans Brun är analytiker vid Försvarshögskolan. Foto: TT

Bilderna är viktiga för utredningen

Åklagaren har även i sin bevisning för att styrka åtalet tagit upp bland annat kemikalier, gasmask, gasmaskväska, hölster och knäskydd som var ägnat att användas som hjälpmedel till brottet.

Hur stor betydelse har det här bevismaterialet på att man samlat in bilder på specifika platser varit, tycker du?

– Det är ganska viktigt för det är en form av teknisk bevisning. Vi vet att teknisk bevisning återigen var väldigt viktigt för att få till en fällande dom i Akilov-fallet. Den åtalade måste komma med en trovärdig förklaring till varför man har tagit de här bilderna. Det kan vara svårt att bortförklara det i och med att man kan koppla det till chattkonversationer och införskaffande i form av farliga kemikalier. Det är ett led i beviskedjan som kan användas för att styrka förberedelser för terrorbrott, säger Hans Brun.

Fem av de sex personerna som har suttit häktade en längre tid. Tre av dem greps i slutet av april under uppmärksammade former när polis slog till mot adresser i jämtländska Strömsund, där bland annat ett antal behållare beslagtogs, samt i Akalla i norra Stockholm. Ytterligare två personer greps och häktades senare under året.

Samtliga sex nekar till brott

– Min klient har vidgått att han har tagit vissa bilder på turistattraktioner som han menar att han vill dela med vänner runtom i världen. Men det är inte, som åklagaren påstår, några mål för terroristattentat som han lagt upp på sociala medier. Det vore dumt att lägga upp det på sociala medier, om det var ens avsikt, säger 39-åringens försvarsadvokat Kristoffer Stahre.

