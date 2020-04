Inget extra tält för valborgsfyllor i år – covidpatienter i fokus

Den pågående coronapandemin innebär ökad arbetsbelastning för vårdpersonalen vilket är en förklaringen till att tältet utanför akutmottagningen inte kommer användas under valborg.

– Vi jobbar på ett nytt sätt som drar mycket resurser så därför kommer vi inte bemanna tältet som tidigare år, säger Viktor Ekström, avdelningschef akuten.

Omkring tio personer per år har vårdats i tältet under valborsfirandet. Även om bland annat polisen, Uppsala kommun och Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att inte besöka Uppsala under valborg så har sjukvården en beredskap för att fler personer kommer behöva söka sig till akuten.

– Vi vet ju att vi kan få ett ökat tillflöde av patienter under valborgsdygnet, framförallt med alkoholförgiftning, så vi har en plan på hur vi ska lösa det i så fall, säger Viktor Ekström, avdelningschef akuten.