Så påverkade stormen Alfrida Uppsala län

Stormen Alfrida skapade stora problem runt om i Uppsala län under onsdagen. Tak har slitits loss, träd har fallit över hus, hushåll har stått utan el, bussar och tåg har ställts in. Trafikverket har gått ut och avrådit allmänheten från att köra bil, i den mån det går.

– Det har varit mycket idag. Främst har det varit träd som fallit ner på många platser, så vi har fått jobba hela tiden med att röja träd undan dem. Vi hade även ett tågstopp mellan Uppsala och Sala, men det kunde åtgärdas under morgonen, berättar Sara Lindström, mediekommuniaktör på Trafikverket.

Strömavbrott

Tusentals hushåll saknar el medan trafikstörningar kvarstår efter stormen. Både räddningstjänsten och Trafikverket har haft fullt upp med att hålla vägarna farbara.

Orkanstyrka på vindarna i Östhammar

Orsaken bakom stormen har varit ett rejält lågtryck som dragit förbi. Den utvecklades senare under natten till onsdagen till en klass-2 varning av SMHI, och vindarna har varit påtagliga, speciellt längs kustremsan i länet.

– I Örskär i Östhammars kommun så nådde man orkanstyrka på vindarna. Det var en vindstyrka på hela 33 meter per sekund, säger SVT:S meteorolog Åsa Rasmunssen.

Blåsigast under Alfridas framfart har Örskär, strax norr om Upplandskusten, haft det med 38,5 meter per sekund i vindbyarna. Under dagen har vinden mojnat allt mer i de stormdrabbade delarna av Sverige. Men nu rör sig vädret och vindarna ner mot Baltikum. Även färjorna till Åland har ställts in, och förseningar förekommer i den övriga färjetrafiken.

Spela Väderprognosen för onsdagen med stormen Alfrida. Foto: SVT

Koppartak i centrala Uppsala slets upp av vindarna

Det har inte varit några personer som skadats när stormen har härjat i länet, men däremot har skog och fastigheter skadats. Mitt i centrala Uppsala slets 15 meter av ett koppartak loss från fasaden och dinglade ner över gågatan.