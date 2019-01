Veckor av röjningsarbete väntar i Uppsala

- Det vi ser framför oss är 2-3 veckors röjningsarbete . Vi börjar med det som blockerar vägar och träd som riskerar att falla ner. Därefter tar vi hand om nedfallna träd. Arbetet bedrivs i faser utifrån riskhänseende där vi först återställer framkomlighet. Det ska vara tryggt att vistas där det rör sig mest människor, säger Roger Lindström som är områdeschef vid Uppsala kommun.

Byggnader har skadats

Träd har fallit över ledningar, byggnader och anläggningar. Dass, vindskydd med mera som finns i naturen har drabbats värst.

Hur skulle du sammanfatta skadeläget?

Roger Lindström är områdeschef vid Uppsala kommun

– Jag är lite luttrad. Det är ekonomiska värden som gått förlorade och det ska man inte förringa. Men inga direkta fysiska skador, och inga större anläggningar som tagit skada.

Något speciellt som du tänkt på med anledning av stormen?

– Det blev stora skador under relativt kort tid.

Hur många är det som jobbar med röjningen?

– Uppskattningsvis ett tjugotal personer jobbar med röjning just nu.

Något annat?

– Det har kommit in anspråk från privatpersoner. Villatomter som ligger intill allmänningar där det fallit träd. Det arbetet tar tid.

Äldreomsorgen drabbad

Vi har kontinuerlig kontakt med Vattenfall, länsstyrelsen, Uppsala Vatten AB samt de förvaltningar som drabbats, framförallt Äldreförvaltningen.

Utöver gatuförvaltningen har äldreomsorgen i Uppsala drabbats.

– De äldreboenden som hade störst problem lyckades Vattenfall få fram ström till under onsdagskvällen. Det är naturligtvis ett komplicerat läge för de kommuninvånare och boende i våra verksamheter som drabbats men vi hoppas det kommer lösa sig under torsdagen, säger Per Eriksson, säkerhetssamordnare vid Uppsala kommun.