Alfridas framfart i länet – kommun för kommun

Randi Graungaard, kommunchef

– Man har fått lägga om turer i hemtjänsten. Tagit med vatten till dem som har varit utan el. Såvitt jag vet har alla som ska få besök fått det.

– När det gäller kommunal egendom har inte jag nåtts av att det handlar om några stora skador Vardag igen i dag.

– Känner inte till att vi har påverkats alls. Vi hade ett möte inför stormen, sen har jag inte fått några signaler. Det kan inte ha varit några större grejer, det hade jag fått veta i så fall.

Martin Sahlberg, säkerhetschef, kompletterar med att hemtjänsten hade problem när vägarna inte var röjda och att det varit problem med värmeleveransen från det kommunala bolaget Bionär. En del abonnenter fick inget varmvatten. Det ska vara åtgärdat nu.

Heby

Marie Wilén, kommunalråd i Heby

– Vi mötte stormen genom att lägga ut information om den på hemsidan på nyårsdagen.

Det har varit besvärligt väglag, men i övrigt har inte kommunens verksamheter påverkats i någon större omfattning.

Enköping

Cecilia Toresäter, kommunikationschef Enköpings kommun

– Det stormade, men det hände inte så allvarliga saker. Enköping har varit förskonat. Det har fallit ner några träd på gång- och cykelvägar. Strömavbrott har vi drabbats av precis som flera andra kommuner.

Håbo

Tobias Arvidsson, kommunchef i Håbo

– Inga skador på kommunal egendom eller enskilda personer. Vi har klarat förhållandevis bra om man jämför med andra kommuner i länet, säger Tobias Arvidsson

– Under förmiddagen var 220 abonnenter utan ström i Häggeby- Övergranområdet, men nu ska det vara åtgärdat. I samband med stormen gick det av en större ledning.

– Några har varit utan vatten på grund av avbrottet. Vi har kört ut vattenkärl. Men jag har inte fått någon rapport från hemtjänsten, eller våra kärnverksamheter, att det har varit stora problem.

Knivsta

Anna-Karin Strinnholm, pressansvarig

– Det har inte varit några personskador vad vi vet. Ett stort antal träd har fällts av vinden, så park- och naturenheten har haft fullt upp, säger Anna-Karin Strinnholm som är pressansvarig vid Knivsta kommun.

Man började röja träd från de större, centrala vägarna, för att därefter fortsätta med gång- och cykelvägar i Alsike och i Knivsta.

Strandpromenaden vid Pepparkaksudden kommer att vara avstängd till och med måndag.

Stockar blir antingen flis, eller kommer ligga kvar i naturen för att bidra till den biologiska mångfalden.

Enligt Vattenfall är det ingen kund som som är strömlös på torsdagsförmiddagen. Mer uppgifter om strömmen hittar du i separat artikel.

Uppsala

Roger Lindström, områdeschef

– Det vi ser framför oss är 2-3 veckors röjningsarbete . Vi börjar med det som blockerar vägar och träd som riskerar att falla ner. Därefter tar vi hand om nedfallna träd. Arbetet bedrivs i faser utifrån riskhänseende där vi först återställer framkomlighet. Det ska vara tryggt att vistas där det rör sig mest människor, säger Roger Lindström.

Träd har fallit över ledningar, byggnader och anläggningar. Dass, vindskydd med mera som finns i naturen har drabbats värst.

Hur skulle du sammanfatta skadeläget?

– Jag är lite luttrad. Det är ekonomiska värden som gått förlorade och det ska man inte förringa. Men inga direkta fysiska skador direkta, och inga större anläggningar som tagit skada.

Något speciellt som du tänkt på med anledning av stormen?

– Det blev stora skador under relativt kort tid.

Hur många är det som jobbar med röjningen?

– Uppskattningsvis ett tjugotal personer jobbar med röjning just nu.

Något annat?

– Det har kommit in anspråk från privatpersoner. Skadeärenden. Sådant kan ta tid.

Utöver gatuförvaltningen har äldreomsorgen i Uppsala drabbats.

– De äldreboenden som hade störst problem lyckades Vattenfall få fram ström till under onsdagskvällen. Det är naturligtvis ett komplicerat läge för de kommuninvånare och boende i våra verksamheter som drabbats men vi hoppas det kommer lösa sig under torsdagen, säger Per Eriksson, säkerhetssamordnare vid Uppsala kommun.

Östhammar

Peter Nyberg, kommundirektör

– Natten till onsdag fälldes en mängd träd, vilket påverkade trafiken och möjligheten för hemtjänsten att komma ut. Stora delar av elnätet slogs ut. Primärt var det svårt för vårdpersonal att träffa brukare som vi träffar.

– Hamnbolaget vid Hargshamn AB (kommunen är huvudägare med nästan 90 procent av aktierna) har haft skador på hallarna som ligger i Hargshamn. Lager för olika typer av förvaring har påverkats negativt. Reparationer av tak och väggar krävs. Skadorna är så stora att vi har har tagit kontakt med vårt försäkringsbolag