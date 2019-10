Invigning av ”världens modernaste kartongmaskin”

KM7 vid Gruvöns Bruk ska kunna producera 550 000 ton per år. Det handlar om olika typer av kartongförpackningar för till exempel mjölk, frukt, elektronik och choklad. Kartongmaskinen beskrivs av BillerudKorsnäs som världens modernaste och företaget har investerat drygt sju miljarder kronor. Det var en mycket stolt vd som kom till Värmland till dagens invigning:

– Det är en jätteviktig investering på totalt 7,6 miljarder. Det är den största investeringen som BillerudKorsnäs gjort någon gång, men det är också en investering som ligger mycket i de segment som vi tror på och som vi tror kommer växa i framtiden och som är mycket fokuserade kring mat och dryck, säger Petra Einarsson, vd och koncernchef.

Prins Daniel inviger

I somras startade produktionen vid den nya maskinen och i dag var det dags för invigning med ett heldagsprogram. Efter en inledande pressträff med bland andra vd och koncernchef Petra Einarsson ordnades en bussresa till Grums med guidad tur i KM7 som sträcker sig över en 350 meter lång yta på Gruvöns Bruk.

Under eftermiddagen hålls seminarier på temat hållbarhet och framtidens förpackningslösningar och klockan 18:00 hålls själva invigningsceremonin med Prins Daniel och näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Sparpaket inom koncernen

BillerudKorsnäs räknar med att KM7 kommer vara i full drift först år 2023. Sedan starten i somras har maskinen producerat lägre volymer än väntat och i samband med att BillerudKorsnäs presenterade ett sparpaket i september i år framkom att investeringen på Gruvöns Bruk drar ned 2019 års resultat med 150 miljoner kronor mer än beräknat.

I sparpaket ska 300 tjänster bort inom koncernen. Hur slår det här på Gruvöns Bruk?

– Under de här tre åren som det här projektet pågått har bemanningen varit en del av projektet så just vad gäller Gruvön så har vi en bra kontroll på hur bruket kommer att se ut under och efter den här upprampningen, säger Petra Einarsson.

Så de här 300 tjänsterna kommer inte slå så hårt på Gruvön om jag tolkar dig rätt?

– Nej det kommer de inte göra, säger Petra Einarsson.