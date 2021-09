Beskedet till löparna: Varvet ersätts med nytt lopp

Förra året ställdes Göteborgsvarvet in på grund av coronapandemin. Även i år ställdes det in – och löparna fick valet att genomföra ett digitalt varv. Men under tisdagen kom beskedet att det blir ett annat lopp den sjätte november i år.

– Nu hoppas vi att vi åter kan få löparnas förtroende, säger Martin Bergman, förbundsdirektör på Göteborgs Friidrottsförbund.