Följ med ner under ytan i Lysekils hamn

Bra att SVT Väst uppmärksammar detta, några invändningar, både mot det som sägs om 2-taktsmotorer och båtbottenfärg. Först några ord om bränslet. Visst finns övrigt att önska, vi är många som gärna skulle välja miljöbränsle som akrylat i stället för "vanlig" och det finns på t ex Björkö. Det bränslet är några kronor dyrare per liter... något som kan justeras med skatt då det borde vara tvärtom. Även tvåtaktsolja med miljöklassning finns och sådan används med självklarhet i motorsåg och trimmer där just miljöbränslet är aktuellt att använda. Visst, det är stor skillnad på motorer där 100% av emissionerna hamnar direkt i atmosfären i stället för delvis i vattnet, men ändå något att ha i åtanke. De som använder 2-takts utombordare har sannolikt goda skäl till detta; dyrare och mer stöldbegärliga 4-taktare blir aldrig aktuella. Det blir helt enkelt för dyrt och riskfyllt med inköpspris på oåtkomliga nivåer samt omfattande stölder. Båtägare som drabbats av stöld står utan båt. Skulle någon få för sig att förbjuda 2-taktare hade många av de 100000 också vara båtlösa. När det gäller btbottenfärg; tipsar SVT: ta gärna en titt på fakta först, finns på sxk.se