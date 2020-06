Hård kritik mot VG-regionens hantering av coronatester

Måndagen 1 juni inleddes den allmänna provtagningen av covid-19 på alla vårdcentraler inom Västra Götalandsregionen. Beslutet hade kommunicerats så sent som fredagen innan.

Marie Karlsson, biomedicinsk analytiker på mikrobiologiska labbet på Sahlgrenska var en av de som jobbade under måndagen. De hade inte hört från annat håll än genom media att allmänna tester var på gång.

– Plötsligt sent på eftermiddagen kom det in över tusen prover som skulle analyseras. Dagpersonalen skulle just avsluta sina pass men det blev till att stanna kvar och börja hugga i, säger hon.

Situationen förvärrades dag för dag och arbetsmiljön och belastningen blev, enligt Marie Karlsson, fullständigt ohållbar.

Hård arbetsbelastning

– Man hade alltså glömt att tänka på kapaciteten i labbet. Man kan ju testa hela världens befolkning om man vill, finns det inte resurser i labben så faller alltihop, säger hon.

SVT Nyheter Väst möter Marie i en sommarstuga utanför Strömstad. Då har hon varit ledig i en vecka, men jobbet förföljer henne.

– Både jag och mina kollegor är slutkörda. Jag kan fortfarande inte tänka klart, säger hon.

Marie Karlsson har uppmärksammat situationen i en insändare i Göteborgs-Posten och i ett eget blogginlägg. Men under fredagen hade hon ännu inte hört något från regionledningen.

– Inte ens ett tack för den insats vi har gjort, säger hon.

”Själva överraskade”

När SVT träffar Jan Kilhamn, stabschef regional särskild sjukvårdsledning inom VG-regionen, medger han till viss del det inträffade. Han menar att man visst kommunicerat med ledningen för labbet på Sahlgrenska men han säger att ingen insåg hur hårt trycket skulle bli.

– Vi överraskades själva av det stora intresset för provtagningar, säger han.

Han medger också att man brustit i kommunikationen när det gäller att visa tacksamhet till personalen. Han säger också att man nu drar lärdomar från det inträffade och att man tror att man kommer att vara bättre förberedda när nästa stora provtagning drar igång – de allmänna antikroppstesterna som planeras till hösten.

Hör mer om situationen i klippet ovan.