Kommunen arbetade hårt under natten för att förhindra översvämningar i Umeå

Umeå kommun började redan på torsdagsmorgonen med att öppna upp brunnar och rensa dem från löv för att förhindra att de skulle svämmas över. De hade även bevakning på exempelvis Tvärån och Djupbäcken. Under fredagsförmiddagen kom det in en del felanmälningar, men enligt gatudriftchef Per Hilmersson klarade man sig förhållandevis bra.

– Sandbackadammen drabbades av översvämningar, men det var i liten omfattning, men det måste ha uppkommit på morgonen för när vi var där inatt såg vi inget, säger han.

Vattennivåerna i Tvärån steg under hela dagen och vid 22-tiden kände kommunen att de behövde ta till åtgärder.

Hör mer om det i klippet och hör gatudriftchefen om hans tankar kring det fortsatta regnandet.