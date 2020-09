Koreanskt företag etablerar sig i Skellefteå

Dongjin Sweden AB heter det helägda dotterbolaget till Dongjin Semichem Co Ltd i Korea vilket har skrivit avtal med Northvolt att leverera det material som kallas Carbon Nanotube Slurry (CNT) som behövs i batteritillverkningen.

– Det är ytterligare ett steg i att bygga ett lokalt ekosystem med underleverantörer i direkt anslutning till Northvolt ett, konstaterar kommunikationschef Jesper Wigardt.

Enligt honom handlar det om en fabrik som behöver anställa 80-100 personer med olika kompetenser.

Totalt 6000 anställda behövs i fabriksproduktion

– Vi kommer själva att behöva rekrytera cirka 3000 personer och räknar med att våra underleverantörer behöver anställa lika många, berättar Jesper Wigardt som ändå ser positivt på rekryteringsprocessen.

– För tre år sedan fanns det en del initiala frågetecken kring rekryteringen men jag tycker att vi blivit mer och mer trygga med att vi kommer att hitta den kompetens som krävs. Det kommer dock att krävas ordentliga insatser både från oss, regionen och övriga inblandade aktörer.

Området bolaget köper är 39 000 kvadratmeter och priset 500 kronor per kvadratmeter. Ansökan om miljötillstånd lämnades in till mark- och miljödomstolen under maj månad.