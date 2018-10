Så blir styret i Vilhelmina

Centerpartiet gjorde ett riktigt succéval och ökade med två mandat. Nu står det också klart att det är deras företrädare Annika Andersson (C) som tar över rollen som kommunalråd. Detta slogs fast under ett långt kommunfullmäktige-sammanträde under måndagen.

– Att som 34-årig kvinna bli vald till kommunalråd är helt fantastiskt. Nu är valfullmäktige över och vi kan fokusera på att forma vår politiska plattform för Vilhelminabornas bästa, säger Andersson (C) i ett pressmeddelande.

Den nya majoriteten kallar sig Koalitionen och består av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Feministiskt initiativ och Politiskt alternativ. Man beslutade även att framåt fortsätta utreda möjligheten att ha två kommunalråd, ett så kallat delat ledarskap.

”Taggade och stärkta”

Socialdemokraterna tappade ett mandat men är fortfarande största partiet i Vilhelmina. Nu kliver de, tillsammans med Vänsterpartiet, in i opposition under namnet Framtid Vilhelmina.

– Vi går in i den nya mandatperioden taggade och stärkta för att bedriva vår politik utifrån en oppositionsroll, säger Magnus Johansson (S).

Annika Andersson (C) blir kommunstyrelsens ordförande, Magnus Johansson (S) blir vice ordförande och Ivan Larsson (C) andre vice ordförande.

Sverigedemokraterna har lämnats utanför all form av samarbete och kommer verka fristående under kommande mandatperiod.