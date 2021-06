Så vill partierna lösa barnmorskebristen i Västerbotten 

Centerpartiet:

1. Hur vill ditt parti lösa barnmorskekrisen i Västerbotten?

Detta är tyvärr inget problem som bara dyker upp denna sommar, regionen har under många år haft problem både med arbetsmiljö för förlossningspersonalen och schemaläggning. Dessutom finns det inte utbildningsplatser nog för de som vill vidareutbilda sig. Trycket på barnmorskeutbildningen i Umeå är stort och i snitt 2 per år från vår region kommer in. Centerpartiet anser att det nu är dags att starta en uppdragsutbildning i regionen så att vi under en period kan utbilda fler barnmorskor och få en bättre balans till våra behov. Motion till regionfullmäktige inlämnas idag fredag.

2. Vill ditt parti se en särskild lönesatsning på barnmorskorna?

Ja, vi avsätter 10 miljoner kr i Centerpartiets budget som en riktad satsning till förlossningsvården i hela länet.

3. Vilka löften ger ditt parti till blivande mammor i Västerbotten?

Centerpartiet kommer att jobba för att Västerbotten ska vara landets bästa region när det gäller förlossningsvård och graviditet. Det når vi med bättre arbetsförhållanden, fler barnmorskor, större flexibilitet mellan anställda i mödravården och förlossningsvården och även genom att inrätta barnmorskeledda mottagningar i regionen. Vi vill också öka stödet till föräldrar efter förlossningen.

(Lars Bäckström)