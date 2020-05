Statliga miljarder nödvändiga för Logistikparken i Sundsvall

De statliga satsningarna handlar om två stora järnvägsprojekt som körts igång – dels Bergsåkerstriangeln i västra Sundsvall, där järnvägen västerifrån kopplas in på Ådalsbanan, dels en helt ny järnväg som just nu byggs från Birsta ända fram till Tunadalshamnens grind – och passerar SCA:s sågverk i Tunadal.

1,7 miljarder skattekronor kostar allt detta, och utan de här byggnationerna skulle faktiskt hela Logistikparkssatsningen falla.

Inte möjligt utan nya järnvägen

– Min bedömning är att Logistikparken är helt beronde av den här satsningen, säger Trafikverkets Håkan Åberg.

Han är projektansvarig för hela bygget.

– Det går inte att köra transporter med det system som finns idag, fortsätter Åberg.

Peder Björk, socialdemokratiskt kommunalråd i Sundsvall håller med:

– Staten har en viktig del, tanken är ju att flytta över gods från lastbil till järnväg. Så det vore inte möjligt utan detta, säger han.

Notan för skattebetalarna – 3 miljarder

Det innebär också att slutnotan för skattebetalarna, som den ser ut idag, totalt sett landar på tre miljarder kronor – samarbetspartnern SCA:s del oräknad, eftersom företaget inte vill berätta om vilka summor man tänker investera. Det gör man först efter att man tagit besluten om sin del av projektet vilket sker i slutet av året eller början av nästa år.

Men både SCA och kommunen får nu en transportlösning ända in på knuten, via Tunadalssågen in i hamnen – där Logistikparken är tänkt att ha sin början.

Kommunens och SCA:s projekt ska stå klart 2024, samma år som nya järnvägen från Birsta stå klar, medan den nya sträckan i Bergsåker kan kopplas in nästa sommar, 2021, enligt Trafikverkets plan.