Större sökinsats i sommarstugeområde mellan Kramfors och Viksjö

25-åriga Liselotte från Timrå har varit försvunnen i en vecka. I onsdags inleddes en förundersökning om brott och i fredags anhölls en man skäligen misstänkt för människorov, alternativt olaga frihetsberövande. Skäligen misstänkt är den lägre misstankegraden.

Sökandet har den senaste tiden koncentrerats till Kramforsområdet.

– Flera uppgiftslämnare säger sig ha sett henne där efter försvinnandet, sade kriminalinspektör Jonas Holmström till SVT i fredags.

Söker med dykare i stugområde

Stora plastband har under helgen spärrat av en udde vid ett stugområde mellan Kramfors och Viksjö. Arbetet inleddes under lördagen och har sedan tilltagit under söndagen. Förutom att söka igenom ett flertal fastigheter har polisen sökt i sjön med både båt och dykare.

Vid 14.30 på söndagseftermiddagen såg SVT:s fotograf på plats ett tiotal poliser lämna avspärrningen. Flera poliser fanns då fortfarande kvar för att fortsätta arbetet. Totalt har åtminstone 15 poliser varit på plats för att delta i insatsen.

Vill inte kommentera arbetet

Polisen vill inte berätta anledningen till att man befunnit sig på platsen eller bekräfta att det har med försvinnandet att göra. Ärendet leds av åklagare och det väntas komma besked om mer information under måndagen.