Tidbokningen för fas fyra öppen i Västernorrland

De första doserna för fas fyragruppen kommer att kunna ges från vecka 23, det vill säga från och med måndag 7 juni.

– Regionen får de närmaste veckorna något större mängder vaccin än tidigare så nu kan bokningen öppnas för flera, säger vaccinationssamordnare Karin Sellgren på Region Västernorrlands webbplats.

”Öppet för alla före midsommar”

– Vår ambition är att öppna för fler åldersgrupper så snabbt som möjligt. I bästa fall så har vi öppnat för 18 år och äldre före midsommar, fortsätter Karin Sellgren.

Bokningen sker som vanligt via 1177.se, eller per telefon 0611-804 00 dit man även kan ringa under helger.