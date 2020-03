Butik håller extraöppet för riskgrupper: ”Tror på solidariteten i samhället”

En anledning till att butiken valt att ha extraöppet, är för att ge dem som inte kan få mat hemkört eller har svårt att handla, ett extra alternativ.

Under extratimmen hade butikspersonalen möjlighet att jobba på ett annat sätt, då det inte var så många människor. Det genom att be kunderna att hålla avstånd mellan varandra. Men kan butiken garantera att det endast är personer som tillhör en riskgrupp som handlar under denna tid.

– Vi tror på solidariteten i samhället och det märktes i morse att folk respekterade varandra samt höll avstånd, säger Cecilia Stanell, handlare på Ica Sjöhagen.