En större polisinsats pågår i Surahammar där flera patruller ingår samt sökning med helikopter. Ingen person ska ha skadats vid rånet och mannen sågs fly till fots från platsen. Ingen person är i nuläget gripen.

Mannen ska enligt vittnesuppgifter till polisen vara 160-170 centimeter lång, mörkt klädd med solglasögon och en sportväska. Polisen är angelägen om tips från allmänheten.

Under torsdagen rånades ett apotek i Skultuna under liknande former.

