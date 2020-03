Översättning till svensk text:

Hej! jag heter Filippa och jag är andraårselev i Rudbecksgymnasiet här i Örebro. Just nu har vi distansutbildning på grund av Corona viruset.

Vår distansutbildning fungerar bra, för vi har bara teori-ämnen, så det blir lättare för oss att genomföra kurserna hemma. Vi följer det ordinarie schemat som vi har haft tidigare, vi kan kommunicera med lärare via videosamtal och ibland håller en lärare en föreläsning med alla klasskompisar i ett videosamtal. Lärare tar oftast närvaro på oss via videosamtal. Via videosamtalet kan vi även hålla en redovisning, och vi har en hemsida där vi kan få uppgifter och lämna in.

Allt är precis som det var förut men vi har alla böcker hemma och miljön vi studerar i är hemmet. Självklart i början känns det skönt, för jag kan vakna 5 minuter innan lektionen börjar. Jag äter ju lunch hemma så det blir alltid goda luncher. Men jag tror att det blir jobbigt snart för jag har ju inget socialt liv, jag sitter ju hemma och det blir samma miljö hela tiden. Alla mina kompisar som inte bor i Örebro måste åka hem till sin stad för kollektivboendet stänger också. Det gör att jag inte kan träffa flera kompisar, och det blir mer tråkigt för mig. Just nu känns det inte så farligt, jag är glad för min distans-utbildning fungerar som den ska.

Just nu det är aktuellt med Coronaviruset, jag tycker att situationen är sorglig och det är hemskt att det finns människor som dör av viruset. Det är ofattbart, jag har inte riktigt förstått att det händer på riktigt. Tidigare kändes det som att Sverige inte tar detta på allvar och livet fortsatte som vanligt. Men nu börjar de inse allvaret och jag känner skillnaden i mitt liv direkt. Men för mig är det fortfarande svårt att förstå. Jag har bara haft distansutbildning i 4 dagar och det känns konstigt fortfarande.

Stämningen i samhället känns konstigt också, det känns som det har bromsat rejält. Jag har ändå inte förstått allvaret än, det känns bara så orealistiskt och jag hoppas att situationen blir bättre snart. Vårt samhälle ska kunna fungera igen snart, med det menar jag väldigt snart hoppas jag! Hejdå!