Tiktok-profil riskerar fängelse för våldtäkt mot barn

Nätet och sociala medier är en vanligt plats för pedofiler att söka kontakt med barn – inte minst under coronapandemin. Just nu pågår en rättegång mot en man i Stockholmsområdet, som haft ett populärt konto på appen Tiktok med över 40 000 följare. Mannen, som är i 60-årsåldern, misstänks för omfattande innehav av barnpornografi och flera våldtäkter mot barn via nätet.

– Barnen har varit från åtta till 14 års ålder när brotten har ägt rum, säger utredaren Maja Wattberg.