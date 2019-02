16 delstater utmanar Trump

Handlingarna lämnades in till en distriktsdomstol i Kalifornien bara dagar efter att Donald Trump utlyste nödläget för att finansiera gränsförstärkningar mot Mexiko.

”Vi stämmer president Trump för att stoppa honom från att ensidigt råna skattebetalare på medel lagligt avsatta av kongressen för folket i våra delstater”, säger Xavier Becerra, delstatens högste juridiske chef, i ett uttalande.

Kaliforniens juridiske chef Xavier Becerra har tidigare gått ut och deklarerat delstatens ståndpunkt med förklaringen att pengar avsedda till militären går förlorade.

Flera senatorer från det Republikanska partiet fördömmer det utlysta nödläget med förklaringen att det är farligt att presidenten överanvänder verkställande beslut.

Partiets representanter från Kalifornia, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon and Virginia ställer sig bakom stämningen.