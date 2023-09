Därför ökar Ukraina sina attacker mot ryska baser på Krimhalvön

Under onsdagen attackerades ledningscentralen vid militärflygplatsen Belbek. Under torsdagen flygbasen Sakii och under fredagen högkvarteret för Svarta havsflottan i Sevastopol.

Rob Thornton har under många år specialiserat sig på rysk militär, har arbetat i Moskva och i Kiev och har lång tjänstgöring bakom sig i den brittiska armén. Han berättar att ryska baser på Krim attackerades redan i fjol – det som skiljer sig den här gången är att ukrainarna nu har mer sofistikerade vapensystem som Neptun och Storm Shadowrobotar.

– Genom att slå mot flygbaserna och luftvärnssystemen vill ukrainarna förneka ryssarna luftherravälde över Svarta havet, förklarar Thornton.

Ovanligt intensiva ukrainska angrepp

Telegramkanalen Rybar, som står nära det ryska försvaret, skriver att Ukraina satt in runt 80 drönare, 13 Storm Shadows och minst en Neptun-missil.

– Det stora antalet drönare, en del utrustade med elektroniska motmedel, blir för omfattande för luftförsvaret att hantera. När luftförsvaret är upptaget med drönarna skickar Ukraina robotarna som har större sprängverkan, berättar Rob Thornton.

Han räknar med att det blir fler attacker mot flygbaserna, luftvärnet och inte minst militära ledningscentraler. Att högkvarter angrips mitt på ljusa dagen har sin logiska förklaring, säger Thornton – då är det full bemanning.

– De kallar det halshuggningsoperationer när höga officerare dödas eller skadas. När den militära ledningen är borta efter en sådan här operation kan man ställa sig frågan hur väl resten av det militära systemet fungerar.