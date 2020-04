Dokument: Saudiarabien slutar med spöstraff

Prygel används som straffmetod för en rad förseelser i den absoluta monarkin Saudiarabien, där sträng islamisk lag tillämpas.

Men nu visar ett dokument från landets högsta domstol att spöstraffet ska avskaffas. I stället ska fängelse eller böter utdömas, enligt nyhetsbyrån Reuters som har tagit del av handlingen från domstolen.

”Beslutet bygger på den reform som har initierats av kung Salman (bin Abdul Aziz) under uppsikt av kronprinsen Mohammed bin Salman” står det i dokumentet enligt Reuters.

”Skulle ha skett för länge sen”

– Det här är en välkommen förändring, men den skulle ha skett för länge sen, säger Adam Coogle, vicechef för Human Rights Watchs Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

– Ingenting hindrar Saudiarabien från att reformera sitt orättvisa rättssystem.

Exakt när förändringen träder i kraft framgår inte av Reuters rapportering.

Människorättsgrupper som Human Rights Watch och Amnesty International kritiserar regelbundet Saudiarabien för godtyckliga gripanden, tortyr och dödsstraff, som även döms ut för barn.

Människorättsaktivist avled under fredagen

Bloggaren Raif Badawi är en av flera fångar som kommit att bli en symbol för landets drakoniska rättsväsende. Han dömdes 2014 till tio års fängelse och tusen piskrapp för att ha brutit mot landets tekniklagar och för att ha bloggat för sekularism och yttrandefrihet.

Flera länder har utan framgång uppmanat Saudiarabien att släppa honom fri.

Även domen 2013 mot människorättsaktivisten Abdullah al-Hamid är ett fall som har väckt internationell uppmärksamhet. al-Hamid avled i fängelset under fredagen enligt flera rättighetsorganisationer, däribland svenska The Right Livelihood Foundation.