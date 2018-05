Domare: Trump får inte blockera folk på Twitter

Enligt domaren Naomi Reice Buchwald bryter presidentens blockeringar mot det första tillägget i landets konstitution.

Polis står bakom

Stämningen mot Donald Trump kom in i juli 2017, bland annat från organisationen Knight first amendment institute vid Colombia university som säger sig försvara det första tillägget och som blivit blockerad av presidenten. Även en polis i Texas och en komiker i New York har stått bakom stämningen, skriver New York Post.

Vid en blockering på Twitter är det inte längre möjligt att se eller svara på en persons tweets från sitt eget konto.

Vita huset har inte svarat

”Presidentens blockerande av kritiker på Twitter är fördärvligt och okonstitutionellt, och vi hoppas att det här domslutet kommer att få ett slut på det”, skriver Jameel Jaffer, vd vid Knight first amendment institute, i ett uttalande, rapporterar CNBC.

Vita huset har ännu inte kommenterat beslutet.