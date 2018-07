Här återförenas föräldrarna med sina barn i USA

Walter Armando Jimenez Melendez fyraårige son Jeremy, var en av de 63 barn som domaren Dana Sabraw hade beordrat skulle återförenas med sina föräldrar.

Walter Armando Jimenez Melendez och Jeremy blev separerade vid gränsen till USA och Mexiko när de flydde från gängkriminalitet i El Salvador.

– De separerade oss med lögner, jag var mer arg än jag var ledsen att jag inte fick säga hejdå och säga att allt kommer bli bra, säger Melendez till Reuters.

– Jeremy blir fem på fredag, jag bad en bön om att vi skulle hinna återförenas innan dess, säger han till CNN Politics.

I Texas har Jimenez Melendez önskningar nu slagit in, han och hans son återförenades innan fredagen.

Han torkade sina tårar när han sa:

– Ibland försöker jag vara stark för att jag inte vill visa honom sorg. Från och med nu vill jag bara visa glädje så att han kan glömma detta så snart som möjligt.

Permanent trauma

Jimenez Melendez och hans son är inte de enda som flydde från kriminella i hopp om att få stanna i USA.

Ever Reyes Meija flydde tillsammans med sin fru och barn Honduras i Centralamerika av samma anledningar och även deras son togs ifrån dem vid gränsen till USA.

Det var utanför US Customs and Immigration Center i Michigan under tisdagen som Ever Reyes Meija får hålla om sitt barn för första gången sedan de separerades ifrån varandra för tre månader sedan.

Advokaten Abril Valdes som befann sig på platsen vid återföreningen förklarade för USA Today att familjen hade pratat med sin son via telefon men märkt att han inte var sig själv. De förklarade att han inte pratade och att han inte var som den sprudlande treåringen som han i normala fall är.

– Det trauma som har påverkat dessa barn är permanent, säger Abril Valdes.

Rättsliga påföljder

Den 11 juli var deadline för att alla barn under fem år som separerades från sin familj vid USA:s gräns mot Mexiko, skulle återförenas med sina föräldrar. Beslutet fattades av den federala domaren Dana Sabraw för två veckor sedan. Domaren säger att den amerikanska staten skyndsamt måste återförena de 63 barn under fem års ålder som fortfarande är separerade från sina föräldrar, annars väntas rättsliga påföljder.

President Donald Trump fick frågor från media om den missade tidsgränsen.

– Jag har en lösning. Säg till folk att inte komma hit olagligt, var hans korta svar.

Fortfarande hålls cirka 2 000 barn som är fem år gamla eller äldre separerade från sina föräldrar. De ska vara återförenade senast den 26 juli enligt domstolsbeslutet.