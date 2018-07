Återförenas med sonen efter att Trumps lag fällts

För två veckor sedan beslutade en federal domare att alla barn under fem år som tagits från sin familj vid USA:s gräns mot Mexiko skulle få återförenas med sina föräldrar senast den 11 juli. Ett femtiotal barn lämnades därför över till sina familjer under tisdagen men många små barn är fortfarande i myndigheternas omsorg, via placeringar i olika fosterhem runt om i USA.

Samma domare som satte tidsfristen för två veckor sedan säger att den amerikanska staten skyndsamt måste återförena de 63 barn under fem års ålder som fortfarande är separerade från sina föräldrar, annars väntar rättsliga påföljder.

”Inte en målsättning”

– Gränsen är en fast deadline, inte en målsättning, sade domaren Dana Sabraw på tisdagen efter att myndigheterna bett om mer tid.

President Donald Trump fick frågor från media om den missade tidsgränsen.

– Jag har en lösning. Säg till folk att inte komma hit olagligt, var hans korta svar.

Många inte återförenade

Många av människorna som söker sig till USA kommer från de centralamerikanska länderna Guatemala, Honduras och El Salvador.

Över 2 000 barn har separerats från sina föräldrar vid gränsen mellan USA och Mexiko sedan Donald Trump-administrationen införde ”nolltolerans mot illegal invandring”, vilken väckt skarp kritik från såväl vanligt folk som FN.

Fortfarande hålls cirka 2 000 barn som är fem år gamla eller äldre separerade från sina föräldrar. De ska vara återförenade senast den 26 juli enligt domstolsbeslut.

Enligt The New York Times kommer föräldrarna få fotbojor och sedan släppas in i landet så att myndigheterna fortsatt kan hålla koll på dem. Ett sätt att arbeta på som Donald Trump tidigare sagt att han ska eliminera för att istället låsa in nyinkomna i förvar, för att de på så sätt inte ska kunna röra sig i samhället.