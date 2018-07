Amerikaner negativa till familjeseparationer

Nästan 7 av 10 amerikaner (69 procent) motsätter sig de familjeseparationer som president Trump införde i april för att komma till rätta med de många migranter som illegalt försöker ta sig in i USA via den amerikansk-mexikanska gränsen.

Det visar en opinionsmätning som tidningen The Washington post gjort tillsammans med Schar school of policy and government vid George Mason-universitet.

Stöds av få amerikaner

Enligt undersökningen stöds familjeseparationspolitiken av bara 29 procent av befolkningen totalt, medan stödet bland republikaner ligger på 60 procent. En stor majoritet av amerikanerna, omkring 75 procent, stöder president Trumps beslut i juni att upphöra med familjeseparationerna.

Dock anser en majoritet av amerikanerna att flyktingfamiljerna i fortsättningen ska interneras tillsammans, utan att separeras, istället för att släppas fria i väntan på domstolsutslag.

Färre positiva kvinnor

Siffrorna för presidentens invandringspolitik som helhet får något bättre stöd i undersökningen än frågan om familjeseparationer. 39 procent av amerikanerna gör tummen upp för Vita husets immigrationspolitik, medan 59 procent gör tummen ner. Väsentligt färre demokrater och kvinnor är positiva än republikaner och män.

President Trumps tidigare uttalanden om att USA:s immigrationspolitik drar till sig kriminella och gängmedlemmar får stöd av endast sex procent av de tillfrågade i studien.

Mycket viktig valfråga

Samtidigt anser en liten majoritet av amerikanerna, 51 procent, att landet faktiskt gör tillräckligt för att stoppa illegala invandrare. Men skillnaden även här är stor mellan demokrater och republikaner, de senare anser i betydligt högre utsträckning att för lite görs.

De amerikanska väljarna ser immigrationen, efter ekonomin och sjukvården, som den viktigaste frågan vid höstens viktiga mellanårsval till kongressen.