Flera döda i samband med protesterna i Iran

Det var i samband med protester i den kurdiska delen av Iran under måndagen som tre personer dog. Det bekräftar den kurdiska mänskliga rättigheter-gruppen Hengaw för bland annat The Guardian. Dödsfallen ägde rum i städerna Divandarreh, Saqquez och Dehlgan. Utöver det ska över 220 personer skadats och 250 gripits i den kurdiska regionen där det under måndagen också var allmän strejk.

Protesterna kommer efter att ett klipp spridits på en 22-årig kvinna som grips av iransk moralpolis för att hon inte bar sin hijab på det sätt som morallagen föreskriver. Under fredagen meddelades det att kvinnan dött efter att ha befunnit sig i polisens förvar.

Enligt Hengaw dödades de tre personerna i Kurdistan av väpnade styrkor, vilket den regionala ledaren i regionen, Ismail Zarei Koosha, nekar till.

Protester har ägt rum i Teheran och flera andra städer i Iran, men demonstrationerna i den kurdiska delen av landet, som den 22-åriga kvinnan som dog kommer ifrån, beskrivs som de våldsammaste.