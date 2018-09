Flygplan på JFK satt i karantän – passagerare sjuka

Emirates-planet hade 500 passagerare och landade strax efter kl 9 lokal tid på JFK, rapporterar NBC. Polis och sjukvårdspersonal stod beredda för att undersöka passagerarna. En passagerare lade upp en bild i sociala medier där över ett dussin utryckningsfordon väntade på planet.

New Yorks borgmästare bekräftar att planet satts i karantän.

Flygbolaget uppger att tio passagerare insjuknat, skriver nyhetsbyrån AP. ”Passagerarna kontrollerades omedelbart av lokala hälsovårdsmyndigheter och de som behöver vård ska få det”, heter det i ett uttalande från Emirates.

Vad passagerarna drabbats av framgår inte men enligt ABC7 New York ska piloten ha uppgett att många hostade och hade feber. Eric Phillips, talesperson för New Yorks borgmästare Bill de Blasio, säger enligt AP planet har varit i Mecka, där det just nu pågår ett utbrott av influensa och att det finns indikationer på att det kan vara en orsak till sjukdomsfallen.