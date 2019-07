Födde ”fel” barn – par stämmer IVF-klinik

Paret hade genomgått en tillsynes lyckad IVF-behandling, där kvinnans ägg blivit befruktad av mannens spermier utanför kroppen som sedan satts in i livmodern, och blivit gravida.

Men när tvillingpojkarna, som kvinnan födde i mars i år, inte delade föräldrarnas asiatiska utseende blev paret misstänksamma. Efter DNA-test visat att pojkarna inte bar på deras släktskap valde de att stämma kliniken, rapporterar BBC. Även pojkarna var heller inte genetiskt släkt med varandra

Försökt i flera år

I stämningsansökan, som lämnades in till en domstol i New York, hävdar paret att de försökt bli gravida under flera år innan de spenderade 100 000 dollar, motsvarande nära en miljon kronor, på behandlingen som inkluderar sjukvårdsavgifter och resekostnader.

Föräldrarna uppger också i stämningsansökan att de avsäger sig föräldraskapet för pojkarna. Kliniken har inte velat kommentera stämningen.