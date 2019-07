Från vänner till nätet – ny studie om hur par hittar kärleken

På en högljudd fest. I en färglös skolkorridor. Via kompisens bästa kompis. Kanske sa det bara klick – eller så fick du klicka runt för att hitta rätt.

– Tekniken har gjort det möjligt för oss att helt fritt välja vem vi vill inleda en relation med, utan påverkan av familj, vänner och bekanta, säger Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.

”How Couples Meet and Stay Together”, HCMST, är en stor studie vid Stanfords universitet i USA som undersöker hur amerikanska, heterosexuella vuxna har träffat sin partner. I den första versionen av studien år 2009 svarade drygt 22 procent att de träffats via nätet. Men en den största parten, cirka 25 procent, uppgav att de fått kontakt via gemensamma vänner.

Internet dominerar på kärleksmarknaden

I en forskningsartikel, som för närvarande är under granskning, presenteras nu en uppdaterad version av HCMST med data från 2017. Resultatet är tydligt: internet har ersatt kompisens roll som kärleksmäklare. Drygt 3 500 vuxna amerikaner deltog i studien och 39 procent av dem svarade att de träffat sin partner online. Bara 20 procent svarade ”via vänner”, 7 procent ”genom familjen”.

– Onlinedejting har inte bara normaliserats – det är normerande. Ritualen för hur man hittar en partner och hur man uppvaktar någon har förändrats. Folk förväntar sig nästan att man först tar kontakt via nätet, innan man ses i verkliga livet, svarar Emma Engdahl när hon får ta del av resultatet från Stanford.

”Jag tror att de flesta av oss önskar att på egen hand välja vem vi vill ha sex med eller förälska oss i. Det har tekniken möjliggjort i dag”, säger Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.

Professorn: Vågar blotta sitt inre

Engdahl har bland annat forskat inom emotionspsykologi och i studien ”Depressiv kärlek: en social patologi”, en bok som släpptes 2016, undersöker hon kärleken i vår samtid.

– Baksidan med nätdejting är att det är lättare att ljuga om sig själv. I min forskning ser jag stora problem i hur folk har en fantasibild av en person som hen träffat ansikte mot skärm. När man sedan träffas kan man bli extremt besviken. Människan kanske inte alls såg ut, luktade eller smakade som man hade tänkt sig.

Men samtidigt ser många en stor frihet i valmöjligheterna som onlinedejting erbjuder, menar Engdahl.

– Det är lättare att komma i kontakt med någon som har samma intressen eller sexuella preferenser. Det kan också vara befriande att prata med personen innan man träffas i verkliga livet. Man kan berätta om sig själv mer fritt ansikte mot skräm, än ansikte mot ansikte, och våga blotta sitt inre.