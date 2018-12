Goda nyheter som hänt det här året

Känner du att jorden håller på att gå under, här kommer nyheter där det har skett under. Plast som förbjuds, sillvalar som blir fler och kvinnor som skriver in sig i kongressens historia är några av de goda nyheter som hänt det här året.

Vill du läsa mer om dessa nyheter? Du hittar alla länkar om du bläddrar ner en decimeter.

