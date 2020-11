Hur stort inflytande har Högsta domstolen på valresultatet?

För tydlighetens skull ska vi titta på exakt vad presidenten sa, ord för ord:

– We will be going to the Supreme Court. We want all voting to stop. We don’t want them to find any ballots at four o’clock in the morning and add them to the list. Ok?

”Finns ingen juridisk grund”

Uttalandet har väckt förvirring och ilska på flera håll. På vilket sätt skulle valet kunna avgöras i Högsta Domstolen? Och hur stor makt har domstolen över resultatet, egentligen?

Inte särskilt stor, enligt SVT:s USA-korrespondent Carina Bergfeldt.

– Högsta domstolen stoppar en rösträkning om det är oerhört jämnt och det finns diskussioner kring oegentligheter. Det läget är vi inte i nu, säger hon i SVT:s direktsändning, och tillägger att det just nu inte finns någon juridisk grund för att stoppa rösträkningen i någon av de aktuella delstaterna.

Alla delstater tillåter sen rösträkning

Att räkna röster efter valdagen är inte ovanligt utan snarare praxis i USA. Samtliga 50 delstater tillåter att röster räknas efter valdagen. 18 delstater tillåter dessutom valsedlar som är poststämplade 3 november men som kommer in efter valdagen.

– Det är inget nytt och det är inte korrupt, säger SVT:s Carina Bergfeldt.

Trots det kommer frågan om rösträkningen i flera delstater med stor sannolikhet att bli föremål för rättsliga tvister de kommande dagarna.

Faktum är att processen redan är igång.

Kan tas upp i Högsta Domstolen

I delstaten Pennsylvania försökte Republikanerna stoppa det faktum att delstaten har fått tillstånd att räkna röster tre dagar efter valdagen. Försöket stoppades dock i Högsta Domstolen.

Men frågan är inte helt avgjord än. Under torsdagen väntas nya liknande rättsfall tas upp i lokala domstolar – bland annat i Michigan – rättsfall som kan komma att hamna i Högsta domstolen så småningom. Trump har i sin retorik under onsdagen hotat att gå direkt till Högsta domstolen.

– Det är svårt att veta vad han menar, för det är inte möjligt på en gång, säger USA-experten Dag Blanck.

Tusentals jurister redo

Läget för rösträkningen är med andra ord fortfarande oklar. Klart är dock att Donald Trump och Joe Bidens jurister kommer att jobba in i det sista för att resultatet ska bli så gynnsamt som möjligt för det egna partiet.

– De stora vinnarna i natt är varken Trump eller Biden utan advokaterna som vässar pennorna för att kriga om Pennsylvania inom kort, säger Carina Bergfeldt.

Trump leder vid klockan 04.00, torsdag, i delstaten men ju fler poströster som räknas desto mer krymper hans ledning.